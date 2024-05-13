Karısını öldürüp oğlu ve damadını yaraladı! Cani koca böyle teslim oldu

Diğer yandan Halil Özdemir'in olayın ardından elinde tüfekle sokakta dolaşması ve bağırması kameraya yansıdı. Kayıtta bir kişinin otomobilin arkasında saklandığı ve Halil Özdemir'in polisler gelince elindeki tüfeği yere bırakarak teslim olduğu görülüyor.