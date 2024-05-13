Gaziantep'te Halil Özdemir (48), aile içerisinde çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eşi Zeynep Özdemir’i (44) öldürdü; oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’u (23) yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, evinde bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt’a ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.