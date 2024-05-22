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        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı; yaralı halde çoban bulmuş (2)

        KONAKLAMAKİÇİN YER SORAN ŞÜPHELİ, TAKSİCİLERİN İHBARIYLA YAKALANDIBursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde taksici Yunus Yüksel'i (30), 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç (19), Yenişehir ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:00
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        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı; yaralı halde çoban bulmuş (2)
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        KONAKLAMAKİÇİN YER SORAN ŞÜPHELİ, TAKSİCİLERİN İHBARIYLA YAKALANDI

        Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde taksici Yunus Yüksel'i (30), 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç (19), Yenişehir ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Sevinç'in ilçe merkezinde bulunan taksi durağına giderek konaklamak için pansiyon sorduğu ve durumdan şüphelenen taksicilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Jandarma merkezine götürülen şüpheli Talha Sevinç'in işlemleri sürüyor.

        YAKLAŞIK 400 TAKSİCİ MESLEKTAŞI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU

        Öte yandan, Yunus Yüksel için Bursa'da görev yapan yaklaşık 400 taksici meslektaşı için metrelerce konvoy oluşturdu. Araçlarına bayrak asan taksicilerin Uluyol Caddesi'nde başlayan konvoyu, Kent Meydanı, Fomara Meydanı, Heykel Sönmez Caddesi ve ardından yine Uluyol Caddesi'nde son buldu.

        'ARAÇLARIMIZA KAMERA TAKILDIĞINDA DAHA GÜVENLİ OLACAK'

        Birçok takside güvenlik kamerası olmadığından güvenlik sorunu yaşadıklarını belirten Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır, "Kısa sürede araçlarımıza kamera takılması işlemini netleştirdikten sonra güvenliğimiz daha güzel olacak. Taksilerimiz, bizim evimizdir. Bu olay bugün Bursa'da yaşanıyor, yarın farklı bir ilde yaşanacak. Araçlarımıza takılan kameralar valilik, emniyet gözleminde olacağı için daha rahat hareket edeceğiz. Bugün, hastanede yaralı olarak yatan arkadaşımıza Allah acil şifalar versin" dedi.

        'KABİNLİ TAKSİ ARAÇLARI İSTİYORUZ'

        22 yıldır geceleri taksicilik yaptığını ve Türkiye'ye kabinli araçların gelmesi gerektiğini söyleyen Sadri Kartepe, ''22 yıldır gece takside çalışıyorum. Dünyanın gelişmiş birçok ülkelerinde, birçok örneği olan taksici ve vatandaşı önemseyen kaliteli hizmet vermemizi sağlayacak olan üretilmiş güvenlik kabinli araçların üretilmesi veya ithal edilmesi için yetkili merceklerle görüşülmesini istiyoruz. Bu tarz, toplumu derinden yaralayan ve bizleri üzen olayların son bulması gerekmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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