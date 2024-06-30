Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (3)
BOZBEY:150 PERSONEL VE 4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYORBursa'da, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürüyor.
BOZBEY:150 PERSONEL VE 4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bursa’da, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürüyor. Uludağ Üniversitesi kampüsüne giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İnşallah kısa sürede bu yangını kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız. Gerçekten büyük bir alanda aslında; şu anda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle gitgide yayılıyor. Tabii itfaiye ekiplerimiz, 16 itfaiye ekibi, 20 civarında tanker, arazöz, toplamda 40’a yakın araç şu anda alanda. Yine makinelerimiz, dozerler onlarda alanda. Ama bir taraftan da kozalak atmasından dolayı yangının ilerlediğini görüyoruz. Bu hepimizi üzüyor. Önünü kesmeye çalışıyoruz şu anda. 150'ye yakın personel sahada, 4 tane helikopter, uçak ve helikopter sürekli olarak şu anda destek veriyorlar. Ama henüz daha önünün kesilmediğini görüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde, umut ediyoruz ki rüzgar da biraz yavaşlarsa önünü alacağız ve büyük bir olaydan kurtulmuş olacağız diye ümit ediyoruz” dedi.
'YANGININ ÇÖPLERİN YAKILMASI İLE BAŞLADIĞI İFADE EDİLİYOR'
Yangının anızların yakılmasıyla başladığına dikkat çeken Bozbey, "Tekrar özellikle rica ediyorum. Bugün 14.26 civarında bu yangın başlamış ve başladığı noktada da bir çöp atılımı, sonrasında çöpün yakılmasıyla başladığı ifade ediliyor. Araştırma yapılacak. Ama işte vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Her zaman da söylüyorum. En son mecliste de söyledim. Lütfen, lütfen doğayı sevelim, doğayı koruyalım. Onun için bu gibi alanlarda ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müdahale edelim. Ve üstelik de hiçbir yerde cam türü bir şey bırakmayalım. Bunlardan dolayı da yangınların çıktığını biliyoruz. Bilim insanları bunları açık açık söylüyorlar. Onun için tekrar geçmiş olsun. Takipçisiyiz. Şu anda alandayız zaten. An be an bilgileri de sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.
‘KAMPÜS İÇERİSİNDEKİ HAYVANLAR SALINDI, ÖĞRENCİ YURTLARI BOŞALTILACAK’
Yangının çam ağaçlarının olduğu alanda sürdüğüne ve kozalakların etrafa sıçramasıyla yangının büyüdüğüne dikkat çeken Bozbey, kampüs içerisindeki hayvanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Bozbey, öğrenci yurtlarının da boşaltılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Çam bölgesinde şu anda ilerliyor. Ve üstelik de çok sık çamların olduğu bölgede ilerliyor. Arada meşe bölümleri de var. Ama onları da kozalaklarla geçiyor. Diğer çam bölümlerine aktarıldığını maalesef görerek üzülüyoruz. Veterinerliğin, özellikle atların, hayvanların olduğu bir alan vardı. Orada atların salınması sağlandı. Ama diğer hayvanlarla ilgili de salınması sağlandı ancak ne olduğunu şu anda kestirebilmek mümkün değil. Çünkü birdenbire yangın oraya aniden geldi. Ardından tabii yurtlar var. Yurtlarla ilgili de şu anda bir sorun var. Yurtların boşaltılması söz konusu. O talimatlar da verildi. Yurtlar şu anda boşaltılacak. Tedbirlerimizi alıyoruz. İnsana bir şey gelmesin diye şu anda çabamız o. Ama canlının hiçbirine bir şey gelmesin arzusundayız. Onun için de yangının bir an önce önünün kesilmesi için mücadele ediyoruz."
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