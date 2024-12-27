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        Annesini tehdit edip, zorla parasını alınca tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde para vermeyen annesini tehdit edip, elindeki cüzdandan bin lirasını alan Sezer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:35
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        Annesini tehdit edip, zorla parasını alınca tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde para vermeyen annesini tehdit edip, elindeki cüzdandan bin lirasını alan Sezer B. (40), 'Yağma' suçundan tutuklandı.

        Olay, dün Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sezer B., annesi Birgül B.'den (62), para istedi. Annesi para vermeyince, tehdit edip, elindeki cüzdanından bin lirasını alan Sezer B. evden ayrıldı. Birgül B., oğlunu jandarma ekiplerine şikayet etti. Yakalanıp, gözaltına alınan Sezer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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