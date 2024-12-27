Annesini tehdit edip, zorla parasını alınca tutuklandı

Olay, dün Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sezer B., annesi Birgül B.'den (62), para istedi. Annesi para vermeyince, tehdit edip, elindeki cüzdanından bin lirasını alan Sezer B. evden ayrıldı. Birgül B., oğlunu jandarma ekiplerine şikayet etti. Yakalanıp, gözaltına alınan Sezer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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