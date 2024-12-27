Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü

Olay, saat 10.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Okan Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Nurşen Kadakal, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Sesi duyup evlerinin pencerelerinden bakan komşuları, Kadakal'ı yerde hareketsiz halde görünce, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Nurşen Kadakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadakal'ın olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilirken, ölüm haberini alıp eve gelen ailesi fenalık geçirdi. Kadakal'ın cenazesi, otopsisi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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