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        İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar yağışı

        BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:15
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        İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar yağışı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl- Domaniç kara yolunun 25'inci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlar ile zinciri bulunmayan otomobillerin geçişine izin verilmezken, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Bölgede Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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