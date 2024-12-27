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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:00
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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Talaş makinesinden çıktığı öne sürülen yangın büyürken, işçilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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