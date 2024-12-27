Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Talaş makinesinden çıktığı öne sürülen yangın büyürken, işçilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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