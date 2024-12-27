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        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İsmet Kaya (83), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:40
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        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İsmet Kaya (83), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Gökdere yönüne giden Mustafa Söke'nin (18) kullandığı 16 N 3341 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Kaya'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmet Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Mustafa Söke gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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