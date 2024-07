BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: 7 bin 500 dönüm ormanımızın 766 dekarı zarar gördü

BURSAUludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangın, 6,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede geceden beri soğutma çalışmaları sürerken, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yangının 7 bin 500 dönümlük ormanın yüzde 10'unda zarara yol açtığını söyledi. Fakülte çiftliklerindeki hayvanların zarar görmediğini ve can kaybı yaşanmadığını belirten Yılmaz, "7 bin 500 dönüm civarında ormanımız var. Bunun 766 dönümü, dekarı zarar görmüş durumda. 766 dekar zarar görmüş durumda. Personel ya da öğrenci can kaybımız şükürler olsun ki yok. En büyük tesellimiz zaten o. Yangın şu anda kontrol altına alındı ama birkaç gün daha tetikte olacağız. Yangını bütünüyle kontrol altına aldık" dedi.

'BURASI, BURSA'NIN AKCİĞERLERİ'

Geceden bu yana bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yangının 766 dekar alanı etkilediğini açıklayarak şunları söyledi: "7 bin 500 dönüm civarında orman alanımız var. Burası, Bursa'nın aynı zamanda akciğerlerini ifade ediyor. Dün yoğun bir rüzgar vardı, sahada olanlar biliyorlar. Kampüsümüzün, Yolçatı mevkisinde sebebini şu an için bilmiyoruz. Valiliğimiz araştırıyor. Orada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle, çok sert rüzgarın etkisiyle, hızlı bir biçimde sınırlarımıza geldi. Duvarlarımızı aştı, aradaki küçük dereyi de aştı ve ondan sonra da bizim çam ormanlarımıza ulaştı. Hızlı bir biçimde bütün yetkililer, başta üniversitemizin personeli olmak üzere valiliğimiz, belediyelerimiz, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, itfaiyemiz, AFAD, AKOM, hep birlikte hızlı bir biçimde müdahale başladı. Yangın, 14.30 civarında başlamıştı. Bizim kampüsümüze girmesi 5-10 dakika içerisinde söz konusu oldu. Çam ormanlarından oluşan, yaklaşık 50 yaşındaki çamlardan oluşan büyük bir ormandan söz ediyoruz ve çok kolay, özellikle bu kurak mevsim rüzgarla birlikte birleştiğinde, çok kolay tutuşan ve yangını çok hızlı sevk eden bir orman türüne maalesef sahibiz. Yangın hızlı bir biçimde ilerlemeye başladı. Şu an bulunduğumuz bölgeden, kuzeydoğumuzdan gelerek, kampüsün içine doğru yangın taşınmaya başladı. Hızlı ve yoğun müdahale söz konusu oldu, bakanlıklarımızdan başlayarak gönderdikleri uçaklar, 4 adet uçak, helikopterler marifetiyle. Helikopterler suyunu bizim kampüsümüz içerisinde olan göletten alıyorlardı. BUSKİ marifetiyle yapılmış bir gölet. Son derece işlevsel olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Uçaklar da sularını Uluabat Gölü'nden almaktaydılar. Yoğun bir biçimde hem sahada hem de havadan yoğun müdahaleler gerçekleşti. Valiliğimizin koordinasyonunda AKOM, AFAD, itfaiyemiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, İstanbul, Balıkesir, Yalova Belediyeleri'nden takviyeler geldi. Kendi personelimiz her an zaten sahanın içerisindeydi ve alanlar açarak yangının kampüsün merkezine doğru ilerlemesinin, şükürler olsun ki akşam saatlerinde önüne geçildi. Gece boyu da soğutma faaliyetleri devam etti. Bugün de etraftaki araçlardan görüyorsunuz. Sahada, ormanın içinde ve her yerde faaliyet devam ediyor. Soğutma çalışmaları sürüyor. Şükürler olsun ki şu an rüzgar yok ama bir rüzgar çıktığında bugünü de tetikte geçireceğiz. Yeniden bir kıvılcımlanma olmasın diye. Ama yangının başlama gücünü tekrar hatırlatmış olayım. Kampüsün dışında başladı ve hızla kampüsümüze yayıldı."