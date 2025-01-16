Bursa'da otomobil dereye düştü: 2 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin A. (31) idaresindeki 16 BJR 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta bulunan Sena G. (31) ve Araz Kavran K. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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