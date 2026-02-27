Canlı
        Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 18:02
        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

        Ekiplerce durdurulan Suriye uyruklu Abdullah T. (18) ve Cemil A'nın (20) üzerinde yapılan aramada, 200 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

