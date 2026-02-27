Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Seymen Mahallesi kavşağı mevkisinde, Yenişehir istikametine seyir halindeki S.F. (50) yönetimindeki 35 KK 893 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


        Kaza nedeniyle kamyonda yüklü olan saman balyaları da etrafa saçıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı
        Bursa'da trafik kazası, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazası, 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Takip sonucu yakalandılar; üzerlerinden uyuşturucu çıktı
        Takip sonucu yakalandılar; üzerlerinden uyuşturucu çıktı
        Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
        Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
        Yıldırım'dan kadınlara e-ticaret eğitimi
        Yıldırım'dan kadınlara e-ticaret eğitimi