Bursa'da refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı. Seymen Mahallesi kavşağı mevkisinde, Yenişehir istikametine seyir halindeki S.F. (50) yönetimindeki 35 KK 893 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kamyonda yüklü olan saman balyaları da etrafa saçıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.