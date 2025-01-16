Bursa'da staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrilen lise öğrencisi yaralandı

İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, Onur T'nin, geriye doğru sürdüğü el forlkiftinin yol kenarındaki çukura takıldıktan sonra üzerine devrildiği anlar ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Firma yetkililerinin yardımıyla forkliftin altından çıkarılan Onur T, özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Onur T'nin sağ kolunda çıkık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Onur T, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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