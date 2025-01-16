Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrilen lise öğrencisi yaralandı

        Bursa'da, staj yaptığı CNC kalıp atölyesinde üzerine el forkliftinin devrilmesi sonucu yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrilen lise öğrencisi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'da, staj yaptığı CNC kalıp atölyesinde üzerine el forkliftinin devrilmesi sonucu yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlı Makine İmalatı Bölümü 12. sınıf öğrencisi Onur T, Nilüfer ilçesi Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir CNC kalıp firmasında zorunlu staja başladı.

        Onur T, iş yeri önünde yük taşıdığı sırada üzerine devrilen el forkliftinin altına kaldı.

        Firma yetkililerinin yardımıyla forkliftin altından çıkarılan Onur T, özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Onur T'nin sağ kolunda çıkık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Onur T, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Öğrencinin babası Olcay T, AA muhabirine, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

        İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, Onur T'nin, geriye doğru sürdüğü el forlkiftinin yol kenarındaki çukura takıldıktan sonra üzerine devrildiği anlar ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!
        Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

        Benzer Haberler

        Bursa'da koruma altındaki bozayılardan biri barınaktan kaçtı; yiyecek arark...
        Bursa'da koruma altındaki bozayılardan biri barınaktan kaçtı; yiyecek arark...
        Ameliyatın ardından kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti
        Ameliyatın ardından kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti
        Bursa'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da koruma altındaki bozayılardan biri barınaktan kaçtı; yiyecek arark...
        Bursa'da koruma altındaki bozayılardan biri barınaktan kaçtı; yiyecek arark...
        GÜNCELLEME - Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar...
        GÜNCELLEME - Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar...
        Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
        Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı