Bursa'da tıp öğrencileri için "gezek" söylendi
Bursa'da gelirinin tıp öğrencilerine aktarılacağı "Bir Gezek Akşamı" etkinliği düzenlendi.
Bursa'da gelirinin tıp öğrencilerine aktarılacağı "Bir Gezek Akşamı" etkinliği düzenlendi.
Yarına Şans Ver Derneği tarafından, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2'nci geleneksel etkinliğe, Bursalı eğitim gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.
Gecenin konuk sanatçısı Bahadır Özüşen ile Bursa Gezek Derneği solistleri Türk musikisinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Konsere katılım sağlayan müzikseverler yanlarında getirdikleri kitaplarla bilet aldılar. Toplanan kitapların Bursa Şehir Kütüphanesi'ne bağışlanacağı bildirildi.
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