Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da konser verdi

Viyolonsel sanatçısı Gromes, "Valse Triste", "Çello Konçertosu" ve "Senfoni No:2" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orhun Orhon yönetti.

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