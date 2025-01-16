Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da konser verdi

        Alman viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da dinleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da konser verdi
        ABONE OL

        Alman viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da dinleyicilerle buluştu.

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orhun Orhon yönetti.

        Viyolonsel sanatçısı Gromes, "Valse Triste", "Çello Konçertosu" ve "Senfoni No:2" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda sanatçı, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil dereye düştü: 2 yaralı
        Bursa'da otomobil dereye düştü: 2 yaralı
        Bursa'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
        Bursa'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
        Marmarabirlik'te ürün alımları 24 Ocak'ta sona erecek
        Marmarabirlik'te ürün alımları 24 Ocak'ta sona erecek
        Bursa'da staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrilen lise öğrencisi yar...
        Bursa'da staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrilen lise öğrencisi yar...
        Bursa'da koruma altındaki bozayılardan biri barınaktan kaçtı; yiyecek arark...
        Bursa'da koruma altındaki bozayılardan biri barınaktan kaçtı; yiyecek arark...
        Ameliyatın ardından kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti
        Ameliyatın ardından kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti