Bursa'da kimliksiz yabancı uyruklulara yer temin edip çalıştıran 2 kişiye gözaltı

BURSA'da çoğu kimlik bilgisi olmayan ya da başka illerde ikamet izni bulunan yabancı uyruklu 22 kişiye kalacak yer temin edip, iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin edildiği ve aynı adreste çalıştırıldığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese dün operasyon gerçekleştiren ekipler, yabancı uyruklu 22 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 14'ünün kimlik bilgisinin olmadığı, 2'sinin farklı illerde kayıtlı olup illerinden izinsiz şekilde ayrıldığı ve 6 kişinin ise Bursa iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu 22 kişi ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, bu kişilere kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen İ.H. ve T.A. gözaltına alındı. İ.H. ve T.A., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.