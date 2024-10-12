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        Bursa'da 'fırtına' ve 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        BURSA'da etkili olan fırtına ve doluyla karışık sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:20
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        Bursa'da 'fırtına' ve 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        BURSA'da etkili olan fırtına ve doluyla karışık sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

        Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve doluyla beraber yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafik durma noktasına gelirken, yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, iş yeri ve binaların saçaklarının altına sığındı. Öte yandan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısı uçarken, Yıldırım ilçesinde bulunan bir kahvehaneyi ise su bastı. Vatandaşlar ayaklarını sandalyeye uzatarak yağışın durmasını bekledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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