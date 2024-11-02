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        Kavşakta otomobil, başka araç ile çarpıştı; sürücü yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesindeki kavşakta otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Ferhat B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:35
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        Kavşakta otomobil, başka araç ile çarpıştı; sürücü yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesindeki kavşakta otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Ferhat B. (25), yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara kara yolu üzeri Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa istikametine 'U' dönüşü yapmak isteyen Ferhat B.'nin kullandığı 16 JUR 34 plakalı otomobil ile İnegöl'den Bursa istikametine giden Serdal A. (34) yönetimindeki 35 BLA 565 plakalı otomobil çarpıştı. 2 araç çarpışmanın etkisi ile savrulurken, Ferhat B.'nin otomobili takla attı. Yaralanan Ferhat B., yoldan geçen diğer sürücülerin yardım ile aracından çıkarıldı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat B. yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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