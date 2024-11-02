Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Taciz iddiasıyla tutuklanan doktor: Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde cildiye doktoru M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taciz iddiasıyla tutuklanan doktor: Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde cildiye doktoru M.A.K., hastalarını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. M.A.K.'nin poliste verdiği ifadesinde, "İddiaları kabul etmiyorum. Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım" dediği öğrenildi.

        Olay, İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Z.Ö. isimli kadın, doktor M.A.K.'nin birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Z.Ö., daha sonra iddialarını sosyal medya hesabından, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi vermiyoruz. Ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen retweetleyin, uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye" paylaşımı yaptı.

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A.K. tutuklandı. M.A.K.'nin poliste verdiği ifadesinde, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseye tacizde bulunmadım. Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Kavşakta otomobil, başka araç ile çarpıştı; sürücü yaralı
        Kavşakta otomobil, başka araç ile çarpıştı; sürücü yaralı
        "Gelin Kaynana" oyunu Bursalı tiyatroseverlerle buluşuyor
        "Gelin Kaynana" oyunu Bursalı tiyatroseverlerle buluşuyor
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Hastaneden dönen ailenin aracına çarpıp, hasta çocuğun ölümüne neden olan s...
        Hastaneden dönen ailenin aracına çarpıp, hasta çocuğun ölümüne neden olan s...