Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Eslem'in parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan 4 yaşındaki Eslem O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Eslem'in parmağı koptu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan 4 yaşındaki Eslem O.'nun parmağı koptu.

        Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Osmaniye Mahallesindeki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle yürüyen merdivenden inen Eslem O.'nun eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan küçük çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da özel bir hastaneye sevk edildi.

        Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongre...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongre...
        Bursa'da önce traktöre ardından minibüse çarpan motosikletli ağır yaralandı
        Bursa'da önce traktöre ardından minibüse çarpan motosikletli ağır yaralandı
        Yanında çalıştırdığı çobanı öldüren çiftlik sahibi: Kızımla evlenmek istedi...
        Yanında çalıştırdığı çobanı öldüren çiftlik sahibi: Kızımla evlenmek istedi...
        Mustafa Varank kaza geçirdi
        Mustafa Varank kaza geçirdi
        Taciz iddiasıyla tutuklanan doktor: Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım
        Taciz iddiasıyla tutuklanan doktor: Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım
        Kavşakta otomobil, başka araç ile çarpıştı; sürücü yaralı
        Kavşakta otomobil, başka araç ile çarpıştı; sürücü yaralı