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        Bursa'da lodos etkili oldu; otobüs durağı yerinden söküldü, sokaktaki atık giysi dolabı araçların üzerine devrildi

        BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 04:28 Güncelleme: 23.11.2024 - 04:30
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        Bursa'da lodos etkili oldu; otobüs durağı yerinden söküldü, sokaktaki atık giysi dolabı araçların üzerine devrildi
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        BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Yıldırım ilçesinde, Mobil Giyim Atık Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken otobüs durağı ise yerinden söküldü.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesinde, Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi.

        OTOBÜS DURAĞI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

        Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki otobüs durağı, şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülürken camı patladı. Sağlık Parkı'nda bulunan birçok ağaç, şiddet lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri ise devrildi.

        CAM BALKON KIRILDI

        Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairenin dış balkon camı şiddetli lodos nedeniyle kırılarak yola savruldu.

        İŞYERİNİN CAMI PATLADI

        Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin camları şiddetli lodos nedeniyle patladı.

        Kent genelinde yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, Bursa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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