Bursa'da lodos etkili oldu; otobüs durağı yerinden söküldü, sokaktaki atık giysi dolabı araçların üzerine devrildi

BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Yıldırım ilçesinde, Mobil Giyim Atık Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken otobüs durağı ise yerinden söküldü.

Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesinde, Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi.

OTOBÜS DURAĞI YERİNDEN SÖKÜLDÜ Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki otobüs durağı, şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülürken camı patladı. Sağlık Parkı'nda bulunan birçok ağaç, şiddet lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri ise devrildi. CAM BALKON KIRILDI Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairenin dış balkon camı şiddetli lodos nedeniyle kırılarak yola savruldu.