İnegöl Kafkasspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1
STAD:İnegöl İlçeHAKEMLER: Emre Can Tatlıyer, Denizcan Şahin, İsmail ÇetinİNEGÖL KAFKASSPOR: Emre Şeker, Batuhan Doğrukıran (Dk 73 Eren Daniş), Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz (Dk 73 Deniz Dirk Knibbe) Çağatay Polatdemir, İskender Can (Dk 60 Kerem Demir) , Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Kaplan, Yağız Haydar Doğan (Dk 87 Onur Toroman) ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Bahri Can Tosun, Ahmet Tekin (Dk 69 Önder Selimoğlu) Talha Özler, Harun Atalay (Dk 83 Efe Geçili) Ömer Bozan, Nuri Terliksiz, Turan Yılmaz (Dk 62 Doğukan İnci) Osman Bayrak, Alişan Durmuş (Dk 62Efecan Mızrakcı) Mehmet Sefa Etöz, İbrahim KocaGOLLER: Batuhan Doğrukıran (2), Yusuf Kaplan (İnegöl Kafkasspor) İbrahim Koca( Pen) (Etimesgut Belediyespor) SARI KARTLAR: Çağatay Polatdemir, Yusuf Kaplan, Doğukan Ateş, İskender Can, Yağız Haydar Doğan, Eren Daniş, Hasan Bekil, Emre Şeker (İnegöl Kafkasspor) Ahmet Tekin, Nuri Terliksiz (Etimesgut Belediyespor) KIRMIZI KART: Ömer Faruk Boz (İnegöl Kafkasspor) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
STAD:İnegöl İlçe
HAKEMLER: Emre Can Tatlıyer, Denizcan Şahin, İsmail Çetin
İNEGÖL KAFKASSPOR: Emre Şeker, Batuhan Doğrukıran (Dk 73 Eren Daniş), Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz (Dk 73 Deniz Dirk Knibbe) Çağatay Polatdemir, İskender Can (Dk 60 Kerem Demir) , Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Kaplan, Yağız Haydar Doğan (Dk 87 Onur Toroman)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Bahri Can Tosun, Ahmet Tekin (Dk 69 Önder Selimoğlu) Talha Özler, Harun Atalay (Dk 83 Efe Geçili) Ömer Bozan, Nuri Terliksiz, Turan Yılmaz (Dk 62 Doğukan İnci) Osman Bayrak, Alişan Durmuş (Dk 62Efecan Mızrakcı) Mehmet Sefa Etöz, İbrahim Koca
GOLLER: Batuhan Doğrukıran (2), Yusuf Kaplan (İnegöl Kafkasspor) İbrahim Koca( Pen) (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Çağatay Polatdemir, Yusuf Kaplan, Doğukan Ateş, İskender Can, Yağız Haydar Doğan, Eren Daniş, Hasan Bekil, Emre Şeker (İnegöl Kafkasspor) Ahmet Tekin, Nuri Terliksiz (Etimesgut Belediyespor)
KIRMIZI KART: Ömer Faruk Boz (İnegöl Kafkasspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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