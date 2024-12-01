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        Annelerinin yönlendirmesiyle başladıkları salsada dünya şampiyonu oldular

        BURSA'da, annelerinin yönlendirmesiyle salsa dansını öğrenmek için kursa giden Beren Aydın (13) ile aynı soyadı paylaşan Ali Efe Aydın (15), Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 'IDO World Dance Championships' yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:10
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        Annelerinin yönlendirmesiyle başladıkları salsada dünya şampiyonu oldular
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        BURSA'da, annelerinin yönlendirmesiyle salsa dansını öğrenmek için kursa giden Beren Aydın (13) ile aynı soyadı paylaşan Ali Efe Aydın (15), Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 'IDO World Dance Championships’ yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İkili, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu olurken, aynı yarışmada, Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.

        Kentteki özel bir kolejde eğitim gören Beren Aydın ile Anadolu Lisesi'nde okuyan Ali Efe Aydın, 6 yıl önce annelerinin ısrarla yönlendirmesi sonucu salsa dansı öğrenmek için Nilüfer ilçesindeki özel bir dans kursuna gitti. Akraba bağlılıkları olmayıp sadece soyadları aynı olan Beren ve Ali Efe, sergiledikleri dans performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye'de katıldıkları yarışmalarda derecelere giren Beren ile Ali Efe, 18-23 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 12 ülkeden çok sayıda dansçının katıldığı 'IDO World Dance Championships' yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Danslarıyla ayakta dakikalarca alkışlanan Beren ve Ali Efe ödüllerini yapılan tören ile alırken, başarılı dansçılar aynı yarışmada katıldıkları Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.

        'ANNELERİMİZİN İSTEĞİ ÜZERİNE DANS ÖĞRENDİK'

        Kuzey Makedonya'da yapılan yarışma sonrası Bursa'ya dönen Beren Aydın, “Dans etmeye küçük yaşlarda başladım. Daha sonrasında annem beni bir dans kursuna yazdırdı. Şu an salsa dansında dünya şampiyonu olduk” dedi.

        '6 YIL ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAKSIN DESELERDİ, İNANMAZDIM'

        Hobi olarak başladığı dansta dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Ali Efe Aydın, “Kendimce dans ediyordum. İlkokuldayken hocam anneme söylemiş. Annemin yönlendirmesiyle dansa başlayıp, kendimi daha da geliştirdim. 6 yıl önce 'dünya şampiyonu olacaksın' deselerdi, inanmazdım. Gerçekten çok gururluyum. İleride yetişkinler kategorisinde yarışmak istiyorum ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

        ‘DÜNYA ARENASINDA İSTİKLAL MARŞIMIZIN OKUNMASI ÇOK GURUR VERİCİYDİ'

        Dünya arenasında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gururlandığı söyleyen Antrenör Erdik Şadıllıoğlu, “15 yıllık bir antrenörlük geçmişim var. Minik yaşta yetiştirdiğimiz çocuklarla dünya arenasında birçok branşta başarılar elde ettik. En son olarak geçen hafta Makedonya’da 3 dansçıyla gittiğim dünya arenası yarışmasında birçok derece, ünvan ve dünya şampiyonluğu aldık. Bize çok güzel bir gurur yaşattılar. İstiklal Marşımızın o arenada okunması, güçlü rakiplerin arasında bize ayrı bir gurur vericiydi. Biz, düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıl öncesinden yaptığımız hazırlıkların neticesinde araya minik minik sakatlıklar da girse de gençler asla pes etmedi. Dünya şampiyonu oldular, onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin bayrağını orada açmaları, aynı zamanda İstiklal Marşımızı da okutmaları ayrı bir gurur vericiydi. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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