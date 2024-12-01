Annelerinin yönlendirmesiyle başladıkları salsada dünya şampiyonu oldular

BURSA'da, annelerinin yönlendirmesiyle salsa dansını öğrenmek için kursa giden Beren Aydın (13) ile aynı soyadı paylaşan Ali Efe Aydın (15), Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 'IDO World Dance Championships’ yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İkili, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu olurken, aynı yarışmada, Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.

Kentteki özel bir kolejde eğitim gören Beren Aydın ile Anadolu Lisesi'nde okuyan Ali Efe Aydın, 6 yıl önce annelerinin ısrarla yönlendirmesi sonucu salsa dansı öğrenmek için Nilüfer ilçesindeki özel bir dans kursuna gitti. Akraba bağlılıkları olmayıp sadece soyadları aynı olan Beren ve Ali Efe, sergiledikleri dans performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye'de katıldıkları yarışmalarda derecelere giren Beren ile Ali Efe, 18-23 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 12 ülkeden çok sayıda dansçının katıldığı 'IDO World Dance Championships' yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Danslarıyla ayakta dakikalarca alkışlanan Beren ve Ali Efe ödüllerini yapılan tören ile alırken, başarılı dansçılar aynı yarışmada katıldıkları Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.

'ANNELERİMİZİN İSTEĞİ ÜZERİNE DANS ÖĞRENDİK' Kuzey Makedonya'da yapılan yarışma sonrası Bursa'ya dönen Beren Aydın, “Dans etmeye küçük yaşlarda başladım. Daha sonrasında annem beni bir dans kursuna yazdırdı. Şu an salsa dansında dünya şampiyonu olduk” dedi. '6 YIL ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAKSIN DESELERDİ, İNANMAZDIM' Hobi olarak başladığı dansta dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Ali Efe Aydın, “Kendimce dans ediyordum. İlkokuldayken hocam anneme söylemiş. Annemin yönlendirmesiyle dansa başlayıp, kendimi daha da geliştirdim. 6 yıl önce 'dünya şampiyonu olacaksın' deselerdi, inanmazdım. Gerçekten çok gururluyum. İleride yetişkinler kategorisinde yarışmak istiyorum ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.