Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Görme engelli sporcu başarıda branş tanımıyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursalı 23 yaşındaki görme engelli Furkan Deymez, satranç, atletizm ve golbol branşlarında elde ettiği başarıların ardından B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli sporcu başarıda branş tanımıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursalı 23 yaşındaki görme engelli Furkan Deymez, satranç, atletizm ve golbol branşlarında elde ettiği başarıların ardından B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer almayı hedefliyor.

        Bebeklik döneminde gözünde katarakt olması nedeniyle ameliyat edilen, ilkokulda görmesinde sorunlar olduğu anlaşılan Furkan Deymez'in geçirdiği ikinci ameliyat sonrası göz merceği döndü ve sağ gözünü tamamen kaybetti. Furkan Deymez, sonraki yıllarda sol gözünde de görme yetisini yitirdi.

        Furkan Deymez, bu dönemde dedesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 2013'ten bu yana spora devam eden Furkan Deymez, görme engelliler atletizm koşu ve gülle atma branşlarında 2014, 2016 ve 2018'deki Türkiye şampiyonalarında küçükler ve genç erkeklerde iki kez ikinci, üç kez üçüncü oldu.

        Satrançta Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü bulunan, bu sene takımıyla golbol şampiyonluğu sevinci yaşayan ​​​​​​​Furkan Deymez, bu sporlara ve yüzmeye devam etse de son yıllarda B1 (hiç görmeyenler) futbola ağırlık verdi.

        Takımların görme engeli olmayan bir kaleci ve görme engelli 5 oyuncudan oluştuğu, kaleci hariç tüm oyuncuların göz maskesi taktığı B1 branşında genç milli takıma seçilerek kampa katılan Furkan Deymez, henüz maça çıkmadı.

        Furkan Deymez, B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'na da seçilerek 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmayı amaçlıyor.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Deymez, AA muhabirine, görme yetisini kaybetmesinin ardından evden dışarı çıktığında zorlandığını, görememesini kabullenemediğini söyledi.

        Bu sorunları sporla aştığını belirten Furkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İster istemez çevrenin bakış açısı ya da seni kabullenişi zor oluyor. Kulübe geldikten sonra bunları aşmaya başladım. Burada arkadaşlarım, ağabeylerim, ablalarım var. Onlar artık alışmış, bir şekilde hayata tutunuyor, bir şeyler yapıyorlar. Ben de dedim ki 'Ben niye bunu sorun yapayım? Ben de aşabilirim, ben de onlar gibi başarılar elde edip böyle ilerleyebilirim.' Bunu dedikten sonra zaten kabulleniş başlıyor, bir yerden sonra hiç sorun olmuyor. Mesela şimdi biri gelip bana dese ki 'Gözlerin açılsın mı?' Ben istemem çünkü artık alıştım bu düzene. Görememek artık benim için bir sıkıntı ya da zorluk değil."

        - "3-4 yıldır golbol branşına yöneldim"

        Furkan Deymez, farklı spor branşlarında antrenmanlar yapıp turnuvalara katıldığını anlattı.

        Şampiyonluklar, ikincilikler, üçüncülükler elde ettiğini dile getiren Furkan, "3-4 yıldır golbol branşına yöneldim. Görüşümü tamamen kaybettikten sonra antrenörlerimin de yönlendirmesiyle B1 futbola başladım ve bu, ana branşım oldu." dedi.

        Furkan Deymez, görme engelliler satranç şampiyonalarında 2022'de Türkiye üçüncüsü, 2023'te Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Erkekler Golbol 1. Lig'de bu yıl takım halinde namağlup şampiyon olduklarını kaydeden Furkan, "B1 futbola geçen sene başladım ve genç milli takıma seçilip kampa katıldım. Hedefim bu branşta (B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'yla) Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na gitmek." ifadelerini kullandı.

        Furkan Deymez, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını azimle sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Annelerinin yönlendirmesiyle başladıkları salsada dünya şampiyonu oldular
        Annelerinin yönlendirmesiyle başladıkları salsada dünya şampiyonu oldular
        Bursaspor - Karşıyaka: 70-76
        Bursaspor - Karşıyaka: 70-76
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı
        Bursa'da yol verme tartışması kamerada; halk otobüsü şoförünün görevine ver...
        Bursa'da yol verme tartışması kamerada; halk otobüsü şoförünün görevine ver...
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı