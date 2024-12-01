Mudanya'da ritim topluluğunun etkinliği ilgi gördü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Düm KA Ritim Topluluğu'nun etkinliği ilgi gördü.

Mudanya Ritim Terapisti Kaplan Polat, koordinatör Asuman Köseoğlu, sunucu Ferda Kutluay Çalışkan ve grup sorumlusu Aslı Doğan'ın öncülüğünde, bir kır bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 80 kişi katıldı.

Etkinlikte, tumba, bongo, darbuka, sharkes, djembe, davul, surdo, yağmur çubuğu, tambourim, agogo bell, marakas, rocar ve tef gibi çeşitli perküsyon enstrümanları kullanıldı. Ayrıca kalem, daktilo ve çakmak gibi nesnelerle melodik sesler çıkarıldı.