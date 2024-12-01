15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelileri yakalamak için yaptıkları araştırmalarda, İslam G.'nin, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi. Ekipler, İslam G.’yi, Baykoca Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine düzenledikleri baskınla yakaladı.

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