Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'da, bir restoranın çiftlik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 23:57 Güncelleme: 23.12.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da, bir restoranın çiftlik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Hayvanın olmadığı çiftlik kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'ndeki bir restoranın çiftlik bölümünden çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Hayvanların olmadığı çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babasını 6 yerinden bıçaklayıp, 112'yi a...
        Kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babasını 6 yerinden bıçaklayıp, 112'yi a...
        Bursa'da bir baba oğlu tarafından bıçaklandı
        Bursa'da bir baba oğlu tarafından bıçaklandı
        Bursa'da 150 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bursa'da 150 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bursa'ya otomobilde 150 adet suikast tabancası ele geçirildi; 1 kişi tutukl...
        Bursa'ya otomobilde 150 adet suikast tabancası ele geçirildi; 1 kişi tutukl...
        Bursa'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıld...
        Bursa'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıld...
        TOFAŞ -Türk Telekom: 93- 82
        TOFAŞ -Türk Telekom: 93- 82