Bursa'da mandalina yüklü TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA’da mandalina yüklü bir TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Orhangazi İznik Karayolu Keramet Altı mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Sakarya’ya mandalina taşıyan İslam Karagöz (50) yönetimindeki 54 KZ 758 plakalı TIR, İznik istikametinden Orhangazi yönüne giden Süleyman Candar (55) yönetimindeki 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle TIR yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrilirken, otomobilde bulunan Süleyman Candar, Önder Gündoğan (55) ve Doğan Yakıcı (43) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda yaralılar hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü İslam Karagözün hafif yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Süleyman Candar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.