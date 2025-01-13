Bahçeye giren otomobilde nişanlısıyla birlikte yaralanan sürücü kurtarılamadı

Kaza, 11 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında Çakırca çıkışı mevkisinde meydana geldi. İznik yönüne giden Mehmet Eren Sönmez yönetimindeki 16 H 1520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kivi bahçesine girdi. Takla atan otomobil ters dönerken, sürücü ile nişanlısı Buse Y. (20) araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Eren Sönmez Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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