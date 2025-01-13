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        Bahçeye giren otomobilde nişanlısıyla birlikte yaralanan sürücü kurtarılamadı

        BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin kivi bahçesine girdiği kazada yaralanan nişanlı çiftten Mehmet Eren Sönmez (22), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:10
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        Bahçeye giren otomobilde nişanlısıyla birlikte yaralanan sürücü kurtarılamadı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin kivi bahçesine girdiği kazada yaralanan nişanlı çiftten Mehmet Eren Sönmez (22), kurtarılamadı.

        Kaza, 11 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında Çakırca çıkışı mevkisinde meydana geldi. İznik yönüne giden Mehmet Eren Sönmez yönetimindeki 16 H 1520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kivi bahçesine girdi. Takla atan otomobil ters dönerken, sürücü ile nişanlısı Buse Y. (20) araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Eren Sönmez Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Buse Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, nişanlısı Sönmez ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Mehmet Eren Sönmez'in bugün öğle vakti Çakırca Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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