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        5'i yavru 6 köpek ile 1 kedi zehirlenmiş halde bulundu

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:40
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        5'i yavru 6 köpek ile 1 kedi zehirlenmiş halde bulundu
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiğinin değerlendirildiği bildirildi.

        Olay, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti. Grup, 5 yavru köpek ile 1 kediyi arazide hareketsiz yatarken buldu. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü buldu. Zehirlendiği değerlendirilen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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