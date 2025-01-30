Seyir halindeki servis minibüsü yandı
BURSA'nınKestel ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü yandı.
BURSA’nınKestel ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü yandı.
İnegöl-Bursa yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında, İbrahim K. (27) yönetimindeki 16 BIA 290 plakalı minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. İnegöl'den Bursa'ya ilerleyen sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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