Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünün kaybolduğu otomobil su kanalına çarptı, sürücü Talha E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        BURSA'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünün kaybolduğu otomobil su kanalına çarptı, sürücü Talha E. (20) yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Çakırca yolunda meydana geldi. Çakırca yönüne giden Talha E. yönetimindeki 16 ASF 057 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp su kanalına çarptı. Kazada, yaklaşık 30 metre savrulup yol ortasında duran otomobilin sürücüsü Talha E., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Talha E., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        Sanayi sitesindeki dükkanda ölü bulundu
        Sanayi sitesindeki dükkanda ölü bulundu
        Hastane otoparkında kavga ettiği meslektaşının burnunu kıran doktora tahliy...
        Hastane otoparkında kavga ettiği meslektaşının burnunu kıran doktora tahliy...
        Cinayet sanığına 'indirimli' 12 yıl, silahı veren anneye 13,5 yıl hapis cez...
        Cinayet sanığına 'indirimli' 12 yıl, silahı veren anneye 13,5 yıl hapis cez...
        TİGEM'in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor
        TİGEM'in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor
        İznik'te kaybolan 2 kardeş, Osmangazi'de bulundu
        İznik'te kaybolan 2 kardeş, Osmangazi'de bulundu
        Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi
        Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi