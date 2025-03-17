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        Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya'yı (42) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Süheyla Çetinkaya (41) ile 2 kızı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:15
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        Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya’yı (42) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Süheyla Çetinkaya (41) ile 2 kızı adliyeye sevk edildi. Çetinkaya’nın ifadesinde “Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim” dediği belirtildi.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Muhammet Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Olayın ardından Süheyla Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çetinkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        KIZLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

        Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süheyla Çetinkaya’nın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dediği belirtildi. Süheyla Çetinkaya ile kızları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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