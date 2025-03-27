Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (11)
BAŞKANBOZBEY: YANAN OTELİ DENETLEDİK, RAPORU YETKİLİLERE İLETTİKBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili açıklama yaptı.
BAŞKANBOZBEY: YANAN OTELİ DENETLEDİK, RAPORU YETKİLİLERE İLETTİK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili açıklama yaptı. Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bozbey, geçen yıl Uludağ'da itfaiye grubunu, ekip ve araç sayısı olarak güçlendirdiklerini ifade ederek, otel ile ilgili ocak ayı sonunda eksikliklerin tespit edildiğini ve raporun ilgililerle paylaşıldığını ifade etti.
'12 KİŞİNİN NEDEN ORADA KALDIĞI ARAŞTIRMA KONUSU'
Yangın sırasında otelde 12 kişi bulunduğunu, bunlardan 9'unun kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Bozbey, "Milli sporcunun binadan çıkarıldıktan sonra vefat ettiğini öğrendik. Ardından babasının vefat ettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yangına ilk müdahale çok önemli. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda arkadaşlarımız içeri girerek, tek tek odaları kontrol etti. Otelde toplamda 12 kişinin olduğu tespit edildi. 12 kişiden 9'u kendi olanaklarıyla otelden çıktı. Ocak ayının sonlarında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Eksiklikleri ortaya çıkarıldı. Ardından valiliğimize, bakanlığa ve alan başkanlığına gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Bu rapora göre, eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekirdi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var. Ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur. Yaşanan olay ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü" dedi.
'GEÇEN YIL RİSK GÖRDÜK'
Uludağ Oteller Bölgesi'nde geçen yıl denetimler yapıldığını, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahaya çıktığını söyleyen Başkan Bozbey, sonuçların yine valilik, bakanlık ve alan başkanlığı ile paylaşıldığını belirtti. Bozbey, "Tek araç ve 6 personel vardı. Geçen yıl riski gördük. Planlama yaptık ve oradaki itfaiye eri sayısını 18'e çıkardık. Araç sayımızı da 3'e çıkardık. Yeni araçlarımız gelecek. 7 araç aldık. 8 araç daha alıyoruz. Onun da ihalesi yapılıyor. Bu araçlarla birlikte toplam 15-16 civarında araç, sisteme ilave olacak. Yaklaşık 10 milyon avroluk bir kredi kullanarak bunları yapıyoruz. İtfaiyeyi daha da güçlendirmek için 50 personeli sistemimize kattık. Şu anda onları da eğitiyoruz" diye konuştu.
'BİR FACİA OLURDU'
Otellerin ve konaklama alanlarının itfaiyenin raporlarına ve yangın yönetmeliklerine uygun yapı yapma zorunluluğu olduğunu hatırlatan ve denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Bozbey, "Valiliğimizin bu tür yapılarla ilgili kapatma kararları aldığını biliyorum. Ancak bu süreçlerin belirli aralıklarla denetlenmesi son derece önemli. Eksiklikleri giderilmeyen yerlerin kapısına kilidi vuracaksınız. İçeriye kimseyi almayacaksınız. Sezon kapandıktan sonra böyle bir olayın olması aslında bir faciayı önlemiş oldu. Sezonda o otelde toplam 400 kişinin olduğunu düşünün. Bir facia olurdu. Onun için işletmelerin yangın yönetmeliğini harfiyen yerine getirmesini istiyoruz. Ayrıca yangın, deprem, afetle ilgili konularda herkese eğitim verilmeli. Sertifikaya tabii tutulmalıdır. Hepimize tekrar geçmiş olsun. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız" dedi.
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