Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (11)

BAŞKANBOZBEY: YANAN OTELİ DENETLEDİK, RAPORU YETKİLİLERE İLETTİK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili açıklama yaptı. Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bozbey, geçen yıl Uludağ'da itfaiye grubunu, ekip ve araç sayısı olarak güçlendirdiklerini ifade ederek, otel ile ilgili ocak ayı sonunda eksikliklerin tespit edildiğini ve raporun ilgililerle paylaşıldığını ifade etti.

'12 KİŞİNİN NEDEN ORADA KALDIĞI ARAŞTIRMA KONUSU'

Yangın sırasında otelde 12 kişi bulunduğunu, bunlardan 9'unun kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Bozbey, "Milli sporcunun binadan çıkarıldıktan sonra vefat ettiğini öğrendik. Ardından babasının vefat ettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yangına ilk müdahale çok önemli. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda arkadaşlarımız içeri girerek, tek tek odaları kontrol etti. Otelde toplamda 12 kişinin olduğu tespit edildi. 12 kişiden 9'u kendi olanaklarıyla otelden çıktı. Ocak ayının sonlarında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Eksiklikleri ortaya çıkarıldı. Ardından valiliğimize, bakanlığa ve alan başkanlığına gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Bu rapora göre, eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekirdi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var. Ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur. Yaşanan olay ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü" dedi.