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        18 evin yandığı mahalle dronla görüntülendi

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde dün akşam çoğu ahşap 18 evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası mahalle, dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:30
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        18 evin yandığı mahalle dronla görüntülendi
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde dün akşam çoğu ahşap 18 evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası mahalle, dron ile görüntülendi.

        Mudanya’nın kırsal Eğerce Mahallesi’nde yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çoğu ahşap olan 18 ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle, gündüz dron ile görüntülendi.

        Alevleri görünce ailesini dışarı çıkardıktan sonra bağırarak mahalleliyi uyaran Hamail Ataşin, "Gürültü seslerini duyunca dışarı çıktım. Çocuklarıma 112 aramasını söyledim. Bağırdım, 2 torunumla birlikte feryat ettik. Sokakta 'İmdat, yardım' edin diyerek yardım istedik. Buraların tekrar yapımında yardım istiyoruz. Burada yaşayan insanlar maddi gelirleri düşük insanlar" dedi.

        YANMAYAN EVLERİ SOĞUTARAK YANGININ ORMANA SIÇRAMASINI ÖNLEDİK'

        Yangında çok korktuklarını söyleyen Orhan Sarıcı, "Alevler, ortada bulunan bir evden çıktı. Tankerler geldi. Biz diğer evleri soğutarak yangının ormana sıçramasını önledik. Gerçekten çok büyük gayret gösterdik. Yanmayan evlere su tutarak yangının çok büyümesini önledik. Hemen köylüler olarak organize olduk. İtfaiyeye de biz yardım ettik. Çok büyük bir badire atlattık çok şükür ormanı kurtardık'' diye konuştu.

        'SADECE ANILARIMIZIN YANIŞINI İZLEDİK'

        Yaklaşık 20 senedir yaşadıkları ahşap evin yanışını sadece izlemek zorunda kaldıklarını söyleyen Güncay Şentürk, ''20 senedir burada oturuyoruz. Yangın sırasında burada değildik. Komşularımız aradı. Nasıl geldiğimizi hatırlamıyorum. Geldiğimizde yangın çok büyüktü, patlamalar oldu. Burası bizim çocukluğumuz geçtiği yer anılarımız var. Biz sadece burada anılarımızın yanışını izledik'' ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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