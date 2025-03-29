Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

BURSA’nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesi Çakırca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf E. idaresindeki 16 P 6263 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Erdoğan B. yönetimindeki 34 MIS 405 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yusuf E. ile diğer araçta bulunan Erdoğan B., Mustafa B., Sevilay B. ve Enes B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardın yaralılar İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.