Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: En çok ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında ilk 10 sıradayız
TİCARETBakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "İhracatımız 20 yılda 10 kat fazla büyümüş olup, 2024 yılında 4,5 milyar dolara ulaşmıştır.
TİCARETBakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "İhracatımız 20 yılda 10 kat fazla büyümüş olup, 2024 yılında 4,5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 20'nci sıradan ilk 10’a girmeyi başardık. Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında ilk 10 sıradayız. En çok ihracat yaptığımız pazarlar; Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Romanya olarak gerçekleşti" dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 52. MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılışı için Bursa'ya geldi. 19 Nisan'a kadar sürecek olan, tamamı İnegöl'deki üretici firmalardan oluşan 147 markanın yer aldığı fuarın açılışa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere birçok üretici katıldı.
'MOBİLYA TASARLAYAN BİR ÜLKE OLMA YOLUNDAYIZ'
İnegöl'ün yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Türk mobilya sektörünün kalite ve ihracat vizyonunu temsil eden öncü bir yer olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Gürcan, "Biraz önce milletvekilimiz İnegöl için, 'Mobilyanın başkenti' dedi. Ben de aynısını diyeceğim ama Kayserili olduğum için, 'Mobilyanın başkenti' desem şimdi sıkıntıya düşeriz. Ancak gerçekten mobilyanın en büyük eserlerini üreten bir şehir, yıllardır İnegöl'dür. Çocukluğumdan hatırlıyorum, İnegöl mobilyası Türkiye'de yer edinmişti, şimdiyse Avrupa'da da aynı şekilde yer edinmeye devam ediyor. Sektörümüzün uluslararası vitrine çıkmasında, yeni iş birliklerinin kurulmasında ve global alıcılara ulaşmasında hayati bir rol üstlenmekte olan bu fuarımız, aynı zamanda Ar-Ge, markalaşma ve sürdürülebilirlik konularında atılan en önemli adımlardan biridir. Artık Türkiye yalnızca mobilya üreten değil, aynı zamanda mobilya tasarlayan ve dünya trendlerini belirleyen bir ülke olma yolundadır" diye konuştu.
'ASLINDA BU BİÇİM İÇİN BİR AVANTAJ'
Gürcan, "Son yıllarda küresel ekonomik krizler yaşandı ve özellikle bu dalgalanmalardan Türkiye ekonomisinin de etkilendiği bir dönemde, pandemi sonrası toparlanma süreci devam etmektedir. Ancak jeopolitik gerilimlere ek olarak özellikle büyük ekonomiler arasında artan ticaret savaşları da gündemde. Bu da tabii ki küresel ticaretin önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı ek gümrük vergilerinde Türkiye, yüzde 10'luk dilimde kaldı. Aslında bu bizim için bir avantaj. Şu şartlarda Türkiye ve Mısır yüzde 10'a girmişti. Diğer rakiplerimiz Endonezya, Malezya, Vietnam, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere çok daha yüksek vergiler uygulandı. Biz de bunu avantaja getirecek potansiyele sahibiz" dedi.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİ KARNESİ
Mahmut Gürcan, "Ülkemiz 2024 yılında, son yıllarda küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren pek çok belirsizliğe rağmen birçok önemli başarıya imza atmayı başarmıştır. Ekonomimiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında büyüyerek güçlü bir yapıya ulaşmıştır. 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme oranı gerçekleştirilmiş ve bunun da yüzde 1,1 puanı net ihracattan kaynaklanmıştır. Böylelikle Türkiye ekonomisi, son 18 çeyrektir büyümesine devam etmiştir. 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2024 yılında 262 milyar dolara yükselmiştir. Yakaladığımız bu ihracat değerleri, sanayi ve teknolojik gelişimi sağlayan dönüşümün bir sonucudur. Mobilya sektörümüz de kalite, tasarım ve sürdürülebilirlik yönleriyle dikkat çekici bir rol oynamaktadır. 2025 yılı verileri, ekonomimizin hızla yükseldiğini ortaya koymaktadır. Geçen ay 23,4 milyar dolarlık ihracatla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı rakamlarına ulaştık. Bu ihracat rakamı, yılın ilk 3 ayı içinde önemli bir yükselişi temsil etmektedir. Türkiye genelinde yıllık bazda ihracat yüzde 2,5 artarak 65,3 milyar dolara yükselmiştir. İlk 3 aylık dönemde Bursa'mız, 3 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türkiye'nin en yüksek ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmuştur. 2025 yılı Mart ayı itibarı ile tarihimizin en yüksek ihracatı olan 265 milyar dolar gerçekleşmiştir. Şubat ayında da eksik kalan rakamlarımızda ciddi bir iyileşme söz konusudur. Türkiye'nin işsizlik oranı TÜİK verilerine göre; yüzde 8 ile son 10 yılın en düşük rakamına, enflasyon ise yüzde 38,1 ile son 39 ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız 20 yılda 10 kat fazla büyümüş olup, 2024 yılında 4,5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 20'nci sıradan ilk 10'a girmeyi başardık. Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında ilk 10 sıradayız. En çok ihracat yaptığımız pazarlar; Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Romanya olarak gerçekleşti" diye konuştu.
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