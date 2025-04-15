Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: En çok ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında ilk 10 sıradayız

TİCARETBakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "İhracatımız 20 yılda 10 kat fazla büyümüş olup, 2024 yılında 4,5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 20'nci sıradan ilk 10’a girmeyi başardık. Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında ilk 10 sıradayız. En çok ihracat yaptığımız pazarlar; Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Romanya olarak gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 52. MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılışı için Bursa'ya geldi. 19 Nisan'a kadar sürecek olan, tamamı İnegöl'deki üretici firmalardan oluşan 147 markanın yer aldığı fuarın açılışa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere birçok üretici katıldı.

'MOBİLYA TASARLAYAN BİR ÜLKE OLMA YOLUNDAYIZ'

İnegöl'ün yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Türk mobilya sektörünün kalite ve ihracat vizyonunu temsil eden öncü bir yer olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Gürcan, "Biraz önce milletvekilimiz İnegöl için, 'Mobilyanın başkenti' dedi. Ben de aynısını diyeceğim ama Kayserili olduğum için, 'Mobilyanın başkenti' desem şimdi sıkıntıya düşeriz. Ancak gerçekten mobilyanın en büyük eserlerini üreten bir şehir, yıllardır İnegöl'dür. Çocukluğumdan hatırlıyorum, İnegöl mobilyası Türkiye'de yer edinmişti, şimdiyse Avrupa'da da aynı şekilde yer edinmeye devam ediyor. Sektörümüzün uluslararası vitrine çıkmasında, yeni iş birliklerinin kurulmasında ve global alıcılara ulaşmasında hayati bir rol üstlenmekte olan bu fuarımız, aynı zamanda Ar-Ge, markalaşma ve sürdürülebilirlik konularında atılan en önemli adımlardan biridir. Artık Türkiye yalnızca mobilya üreten değil, aynı zamanda mobilya tasarlayan ve dünya trendlerini belirleyen bir ülke olma yolundadır" diye konuştu. 'ASLINDA BU BİÇİM İÇİN BİR AVANTAJ'