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        Çocuğun eline saplanan çivi hastanede çıkartıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta futbol oynarken tarlaya kaçan topu almak isteyen Vasıp M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:20
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        Çocuğun eline saplanan çivi hastanede çıkartıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta futbol oynarken tarlaya kaçan topu almak isteyen Vasıp M. (9), dengesini kaybederek çivili tahtanın üzerine düştü. Çocuğun düşme sonucu sağ eline saplanan çivi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle çıkarıldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla futbol oynayan Vasıp M.'nin topu tarlaya kaçtı. Topunu almaya giderken dengesini kaybeden Vasıp M., yerde bulunan çivili tahtanın üzerine düştü. Düşme sonucu Vasıp M.'nin sağ eline çivi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, acil serviste yapılan müdahaleyle eline saplanan çividen kurtarıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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