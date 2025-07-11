5 kişiyi sahte dekontla cep telefonlarını satın alıp 62 bin TL dolandırdı

BURSA’dainternet üzerinden cep telefonu satışı yapan 5 kişiyi, sahte dekontla 62 bin 500 lira dolandıran E.S.K. (23) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde internet ilanı yoluyla cep telefonu satan kişilerin dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, E.S.K.’nin şikayetçilerle kafe ve pastane gibi yerlerde buluştuğu, satışa sundukları cep telefonlarını alıp, IBAN numaralarına para gönderdiğini söyleyip, mesai saati dışında olduğu için paranın ertesi gün hesaba geçeceği yalanını söylediği tespit edildi. Mağdurlara sahte veya ileri tarihli dekont göndererek, telefonları alan E.S.K. düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

F.Ç.’yi (43) 14 bin TL, İ.K.’yi (19) 12 bin TL, B.S.’yi (44) 12 bin 500 TL, M.D.’yi (49) 14 bin TL, Y.E.A.’yı (21) 10 bin TL olmak üzere toplamda 62 bin 500 TL değerinde cep telefonu dolandırıcılığı yapan ve 8 ayrı suç kaydı bulunan E.S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.