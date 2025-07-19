2 yaşındaki çocuk ağrı kesici ilaç yuttu; hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak’ta meydana geldi. Evde dolaşan 2 yaşındaki Muhammet Ç., mutfakta buzdolabında bulunan ağrı kesici ilaçları şeker zannederek yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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