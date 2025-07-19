Ağaç sökümü sırasında alev alan iş makinesi demir yığınına döndü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada ağaç sökümü yapan kepçenin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden operatör, iş makinesini durdurarak aracı terk etti. Alevler kısa sürede iş makinesini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürülürken, iş makinesi demir yığınına döndü.

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