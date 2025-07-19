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        Ağaç sökümü sırasında alev alan iş makinesi demir yığınına döndü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi, alev alarak demir yığınına döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:45
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        Ağaç sökümü sırasında alev alan iş makinesi demir yığınına döndü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi, alev alarak demir yığınına döndü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada ağaç sökümü yapan kepçenin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden operatör, iş makinesini durdurarak aracı terk etti. Alevler kısa sürede iş makinesini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürülürken, iş makinesi demir yığınına döndü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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