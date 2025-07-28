YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye'nin 25 bölgesinde birden yangınların olması, bizleri şüphelendirmektedir. Bu noktada bunun yurt içinden sabotaj ihtimali olabilir, yurt dışından dış güçlerin bir sabotajı ihtimali olabilir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, orman yangınında boşaltılan Bursa’nın Gürsu ilçesindeki kırsal Karahıdır Mahallesi’ni ziyaret etti. Erbakan’ın ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz, Naim Öztürk, Mustafa Sezgin ile Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz eşlik etti. Burada yangında etkilenen yerleri inceleyen Fatih Erbakan, daha sonra bir araya geldiği mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti. Erbakan, "Bursa ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki bu yangınlar her zaman ifade ettiğimiz gibi ciğerlerimizi yakmıştır. Bu yangınlar vesilesiyle milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

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Yangınlarla ilgili sabotaj ihtimaline değinen Erbakan, "Bir diğer önemli konu ise yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin söz konusu olmasıdır. Bu yangınların bir defa 25 ayrı yerden birden ortaya çıkması veya birkaç gün arayla ortaya çıkması, aslında gayritabii bir durumdur. Türkiye'nin 25 bölgesinde birden yangınların olması bizleri şüphelendirmektedir. Diğer önemli bir husus ise bu yangınların çıktığı yerlerin, insan bulunan yerlerin olmaması, genel olarak yani bir piknik yapıldı, bir ateş yakıldı, bir cam atıldı bundan dolayı olabilecek olmaması, insan yoğunluğunun bulunmadığı yerler olması da yine bizi şüpheye düşüren etkenlerden bir tanesidir. Yine aldığımız bilgiler doğrultusunda yangınların öğleden sonra akşam saatlerinde çıkması, geceleyin helikopterlerin ve uçakların müdahalesine zor olacağı bir saate bu yangınların denk gelmesi de yine bizler için bir sabotaj ihtimalini alevlendirmektedir. Bu noktada bunun yurt içinden sabotaj ihtimali olabilir, yurt dışından dış güçlerin bir sabotajı ihtimali olabilir. Bununla ilgili gerekli soruşturma ve araştırmanın en etkili bir şekilde yapılması, bu yangın eğer bir sabotajla kasıtlı olarak çıkartılıyorsa, bunun sorumlularının mutlaka bulunması, arkasındaki güçlerin mutlaka ortaya çıkartılması, son derece büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.