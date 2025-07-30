Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (4)

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz’da çıkan ve 5’inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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