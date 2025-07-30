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        Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (4)

        HARMANCIK'TANYENİDEN DUMANLAR YÜKSELİYOROrhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da çıkan ve 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:00
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        Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (4)
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        HARMANCIK’TANYENİDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

        Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz’da çıkan ve 5’inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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