Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orman yangınında alevlere metreler kala kurtulan mahalle sakinleri yaşadıklarını unutamıyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman tamamen yanan ve alevlere sadece birkaç metre kala kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin sakinleri, bölgenin yeniden eski görünümüne kavuşacağına inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınında alevlere metreler kala kurtulan mahalle sakinleri yaşadıklarını unutamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman tamamen yanan ve alevlere sadece birkaç metre kala kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin sakinleri, bölgenin yeniden eski görünümüne kavuşacağına inanıyor.

        Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki bölgede 26 Temmuz’da çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını, geniş bir alanda etkili oldu.

        Soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bölgede, yangın sırasında tedbiren boşaltılan Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi sakinleri yaşadıklarını unutamıyor.

        Dayanışma içinde yapılan müdahalelerle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin dronla çekilen görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

        Etrafını çevreleyen ormanın tamamen yandığı mahallenin sakinleri, bölgenin eski yeşilliğine kavuşmasını arzuluyor.

        - "Yangın, mahallemizin 3-5 metre kadar yakınına geldi"

        Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş, AA muhabirine, devletin tüm birimlerinin seferber olduğu yangında alevlerin mahalleye ulaşmasının engellendiğini söyledi.

        Unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

        "Alevlerin geldiği gün can pazarı yaşadık. Çaresizlik içinde seyrediyorduk. Devletimizden, vatandaşlarımızdan, tüm belediyelerimizden Allah razı olsun, bize destek oldukları için. Türk milletinin ne kadar dayanışma içinde olduğunu gösterdiler. Şu anda ormanlarımız yanmış vaziyette. Ormanlarımızın tekrar yeşertilmesini istiyoruz. Bir an önce el birliğiyle, vatandaşlarımızla, köy halkımızla, tüm belediyelerimizle, devletin tüm imkanları seferber olup ormanlarımızın tekrar yeşillenmesini istiyoruz."

        Karakaş, yaraların sarılması için çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Tüm kurumlar büyük bir dayanışma içinde çalışarak alevleri köye sokmadılar. Yangın, mahallemizin 3-5 metre kadar yakınına geldi. Sadece bunu önleyebildik. Elimizden ne geliyorsa, devletimizden, belediyelerimizden ne destek alabiliyorsak tekrar ormanlarımızı yeşertmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Tekrar eski günlere, yeşilliklere dönersek bizler için mutluluk olur"

        Mahalle sakinlerinden Ali Yaşar Bezgin de yangın anında ekiplere sulama tankerleriyle gelen vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

        Büyük bir seferberlikle alevlerin yerleşim yerine sıçramasını engellediklerini aktaran Bezgin, "Hep birlikte büyük bir çabayla çok şükür ki rüzgarın da terse dönmesiyle evlerimizin zarar görmesini önledik. Maalesef bütün ormanın, yeşilliğimizin kaybolmasına engel olamadık. Bu yüzden çok üzgünüz." dedi.

        Bezgin, bölgenin eski haline dönmesi için mahallelinin destek vereceğini dile getirerek, "Yanan yerlerde heyelan, sel riski var. Kademeli olarak teras sistemi de yapılarak önce bunların önleminin alınmasını, daha sonra hızlı bir şekilde büyük bir seferberlik başlatarak bir an önce yeşillenmesini, tekrar eski hale gelmesini istiyoruz. Burası bizim ciğerlerimiz gibiydi. Nefes aldığımız, stres attığımız, havasıyla beraber rahatladığımız bir yerdi. Bir an önce eski haline gelmesi için hep birlikte seferberlik başlatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Mahalle halkından Ali Kiraz ise yangın söndürme çalışmalarının ilk anından itibaren görevlilere destek olduğunu söyledi.

        Dağdan alevlerin yaklaşmasıyla mahallenin tahliyesine karar verildiğini hatırlatan Kiraz, "İnanılmaz bir dayanışma içerisinde, müthiş bir birliktelikle, yangının evlere gelmesi engellendi. Bu felaketi hep beraber yaşadık. Halen de yaşamaya devam ediyoruz. Tekrar eski günlere, yeşilliklere dönersek bizler için mutluluk olur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Uludağ'da ruhsatı iptal edilen otellerdeki kaçak katlar yıkılıp, binalar de...
        Uludağ'da ruhsatı iptal edilen otellerdeki kaçak katlar yıkılıp, binalar de...
        Bursa'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da iki grup arasındaki 'laf atma' kavgasına aileler de karıştı; olay...
        Bursa'da iki grup arasındaki 'laf atma' kavgasına aileler de karıştı; olay...
        Orman Genel Müdürü Şahan, patlak lastikle yardıma giden çiftçiye tanker hed...
        Orman Genel Müdürü Şahan, patlak lastikle yardıma giden çiftçiye tanker hed...