        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da kumar oynayan 24 kişiye 278 bin 496 lira ceza kesildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 iş yerine yönelik kumar denetiminde, 24 kişiye 278 bin 496 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 17:13
        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 iş yerine baskın yapıldı.

        Kumar oynadığı değerlendirilen 24 kişiye 278 bin 496 lira idari para cezası kesildi.

        Yapılan aramalarda, 53 bin 50 lira, 50 avro, tombala makinesi, 2 oyun makinesi ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

        İşletmeci 5 şüpheliye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

