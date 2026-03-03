Bursa'da kumar oynayan 24 kişiye 278 bin 496 lira ceza kesildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 iş yerine yönelik kumar denetiminde, 24 kişiye 278 bin 496 lira ceza kesildi.



Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 iş yerine baskın yapıldı.



Kumar oynadığı değerlendirilen 24 kişiye 278 bin 496 lira idari para cezası kesildi.



Yapılan aramalarda, 53 bin 50 lira, 50 avro, tombala makinesi, 2 oyun makinesi ve iskambil kağıtları ele geçirildi.



İşletmeci 5 şüpheliye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

