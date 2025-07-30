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        Bursa'da orman yangınının ortasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesi zarar görmedi

        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman küle dönen 48 dönümlük nektarin bahçesi, adeta gri renge dönen bölgede yeşilliğiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:25
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        Bursa'da orman yangınının ortasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesi zarar görmedi
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        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman küle dönen 48 dönümlük nektarin bahçesi, adeta gri renge dönen bölgede yeşilliğiyle dikkati çekiyor.

        Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki bölgede 26 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Yangında ormanlık alandaki 48 dönümlük nektarin bahçesi alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

        Nektarin bahçesi, etrafı küle dönen bölgede yeşil kaldı.

        - "Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık"

        Bahçenin 24 dönümlük kısmının sahiplerinden Karahıdır Mahallesi sakinlerinden Hamdi Ülgen, AA muhabirine, yangın günü traktörlerin arkalarına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

        Ülgen, yangında etrafı küle dönen bölgedeki nektarin bahçesinin zarar görmediğini anlatarak, bahçenin zeminindeki kuru otları zamanında temizlediklerini, bunun da yangının sıçramamasında etkili olduğunu ifade etti.

        Bahçenin diğer kısmının da arkadaşı Halil Kiraz'a ait olduğunu, orasının da zarar görmediğini belirten Ülgen, "Biz burayı devamlı suladığımız için kurtardı bizi. Yanar diye korktuk, burada çok büyük alevler vardı." dedi.

        Ülgen, yangında bahçenin küle döndüğünü düşündüklerini vurgulayarak, "Biz, burası için yanmıştır diye düşündük. Her yeri duman kapladı. Kıvılcımlar tepemizde uçuyordu. Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık. Allah'ın hikmeti, verilmiş sadakamız varmış. Hatta arkadaşlarımız 'kalbiniz temizmiş, sizin yer kurtulmuş' dediler. Çok az kıyıdaki ağaçlarda hasar var." ifadesini kullandı.

        Sulama sisteminin yangında zarar gördüğünü dile getiren Ülgen, bahçenin yeşil kalması ve ürünlerin zarar görmemesi için bu sistemi bir an önce yenileyeceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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