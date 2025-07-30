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        Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (2)

        DHAMUHABİRLERİNİN ZOR ANLARI KAMERADABursa'da 4 gün sonra kontrol altına alınan Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, geriye griye dönen ağaçlar kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:20
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        Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (2)
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        DHAMUHABİRLERİNİN ZOR ANLARI KAMERADA

        Bursa’da 4 gün sonra kontrol altına alınan Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, geriye griye dönen ağaçlar kaldı. Söndürme çalışmaları sırasında hem ekipler hem de basın mensupları zaman zaman zor anlar yaşadı. 26 Temmuz’da Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gürsu ilçesine ulaşan orman yangınını görüntülemek için ilk andan itibaren sahada olan DHA muhabirlerinin alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldukları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

        ALEVLERDEN BÖYLE KAÇTILAR

        Görüntülerde yangın bölgesine ulaşmak için araçla ilerleyen muhabirlerin, her iki tarafını da alevlerin sardığı yoldan geçtikleri anlar yer alıyor. Aynı bölgede ertesi gün çekilen görüntüde ise söndürme çalışmalarını yürüten ekipleri görüntüleyen muhabirlerin, yolun diğer tarafından yükselen alevleri fark etmeden çalışmaya devam ettiği, ekipleri uyarısıyla malzemelerini toplayarak araca bindikleri görülüyor. Ekiplerin yaşadığı panik ile kaçma anları da görüntülere yansıdı.

        ÇARESİZCE İZLEDİ

        Öte yandan doğup büyüdükleri topraklar alevlere teslim olan ilçe sakinlerinin yaşadıkları duygusal anlar ise objektiflere yansıdı. Söndürme çalışmalarında ekiplere, hayatlarını hiçe sayarak canla başla yardım eden vatandaşlar, dinlenmek için verdikleri kısa molalarda çocukken koşup oynadıkları, sevdikleriyle piknik yaptıkları, her sabah uyandıklarında ilk gördükleri yemyeşil ormanın küle dönüşünü, başları ellerinin arasında çaresizce izledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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