        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        "Çevre beratı" ödüllü ilkokulun öğrencileri duyarlılıklarıyla örnek oluyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da 5 yıl boyunca yürüttükleri çevreci ve geri dönüşüm çalışmalarıyla katıldıkları yarışmada birinci olan İnegöl İlkokulu öğrencileri duyarlılıklarıyla örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesini İyi Uygulayan Okul Yarışması"na katılan İnegöl İlkokulu, "Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisinde Bursa birincisi oldu.

        Geçen aralık ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan çevre beratıyla ödüllendirilen ilkokulun öğrencileri 5 yılda 14 ton karışık atık, 160 kilogram pil ve 4,5 ton ders kitabını toplayarak geri dönüşümünü sağladı.

        Çevre duyarlılıklarıyla örnek olan öğrenciler, bundan sonraki yarışmalarda da birinci olmak için geri dönüşüm konusuna önem veriyor.

        İnegöl İlkokulu Müdürü Şenol Şahin, AA muhabirine, okuldaki 450 öğrenci ve 25 öğretmenin projeye destek verdiğini, sonucunu da en iyi şekilde aldıklarını söyledi.

        Yarışmaya katılmak için önce "temel seviye sıfır atık belgesi"nin alınmış olması gerektiğini belirten Şahin, "Yine yeşil karne belgelerimiz vardı. Giysi toplamayla ilgili belediyenin yaptığı yarışmalarda derecelerimiz vardı. Bunların hepsini belgeledik. Atık pil, atık yağ, atık giysi gibi çalışmalarla öğrenciler ve velilerimizin desteğiyle, öğretmenlerimizin koordinesinde çalışma yürüttük." dedi.

        Şahin, başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayarak, "Sınıfımızda dönüşüm yapılan ve yapılmayan malzemelerle ilgili kutularımız var. Son 5 yıl içinde 14 bin kilogram karışık geri dönüşüm malzemesi topladık. Şu an 160 kilogram pil olmak üzere detaylı geri dönüşüm ayrıştırma işlemi yaptık. Bir eğitim öğretim dönemimizde de 4 bin 500 kilogram civarında atık ders kitabı dönüşümü yaparak çevreye katkı sunmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

        - "Çevreye duyarlı bireyler yetiştiriyoruz"

        Öğrencilerin atık toplama konusunda istekli olduğunu dile getiren Şenol Şahin, şöyle konuştu:

        "Şu anda yaptığımız işin merkezinde onlar var. Onların yaptığı çalışmaları biz belgelendirdik. Onlar da gayretli, çevreye duyarlı. Sınıflarında başladıkları temizlik çalışmalarını okulun geneline yaydılar. En son mahalle, temiz bir İnegöl ve temiz bir dünya için her türlü desteği bize sundular."

        Şahin, bundan sonra düzenlenecek yarışmaya da katılacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Okullar sadece akademik değil. Yaşanabilir bir çevre için dünyayı bir emanet olarak kullanıyoruz. Gelecek nesillere de temiz bir dünya bırakmak üzere her çöpün atık olmadığını, bunları dönüştürerek enerji tasarrufu, çevre kirliliği gibi konularda sosyal sorumluluk projelerini yerine getiriyoruz. Öğrencilerimiz de bunu kazanıp kendi sokaklarında, gelmiş oldukları kademelerde her ne iş olursa olsun en güzelini yapıyor. Çevreye duyarlı bireyler yetiştiriyoruz."

