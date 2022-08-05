Avrupalı lise öğrencileri gölge oyunuyla tanıştı

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BURSA (AA) - Erasmus+ Projesi kapsamında Estonya, İspanya, Portekiz, Polonya ve İtalya'dan gelen lise öğrencilerine Bursa'nın kültürü tanıtıldı.

Bursa Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi'nin kuruculuğunu üstlendiği, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Güncellenen Geleneksel Sanatlar" isimli Erasmus+ Projesi'nde, farklı bölgelere ait geleneksel sanatlar, bilişim teknolojileriyle harmanlanarak güncel platformlarda hayat buluyor.

Projenin Türkiye hareketliliği kapsamında Estonya, İspanya, Portekiz, Polonya ve İtalya'dan akranlarını konuk eden öğrenciler, Bursa kültürüne ait Hacivat ve Karagöz gölge oyunu senaryolarını İngilizce'ye tercüme etti.

Karagöz Müzesi'nde geleneksel gölge oyununun inceliklerini sanatçılardan öğrenen öğrenciler, okulda hazırlanan karma etkinliklerde, gölge oyununun tüm ögelerini geri dönüştürülen materyallerden kendileri hazırladı.

Final ürünü olarak İngilizce dilindeki gölge oyunu performanslarını 3 boyutlu videoya dönüştüren öğrenciler, yine kendi hazırladıkları karton 3 boyutlu gözlüklerle performanslarını izledi.

Proje koordinatörü Müzik Öğretmeni Serap Özgür, yaptığı açıklamada, iki yıl sürecek bu projede, ortak ülkelerde bir araya gelinerek, bilişim teknolojileriyle yapılandırılmış müzik, resim ve halk dansları temalı birçok sosyal aktivite yapılacağını bildirdi.

Özgür, bu eğitsel aktivitelerin sonucunda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinde olumlu bir değişim meydana gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

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